12:16 12.08.2025

Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини у III кварталі позитивні – понад 43%

ТОВ «Українська торгова платформа» (УТП), яка має ліцензію на свою діяльність від НКЦПФР, здійснює постійні, відкриті, конкурентні, а відтак доступні кожному торги лісоматеріалами та пиломатеріалами.

Слід зауважити, що вся діяльність біржі контролюється державою. Відтак в обв’язки торговельного майданчика входить верифікація всіх учасників торгів, контроль виконання договорів купівлі-продажу сторонами укладених контрактів та їх супровід. Також спеціалісти УТП знаходяться у постійному діалозі, як з покупцями ресурсу, так і з продавцями, проводять консультації та допомагають у розв’язанні спірних питань.

Саме така позиція Української торгової платформи допомагає здійснювати ефективні аукціони необробленою деревиною. Також робота біржі у напрямку контролю виконання договорів дає свої доволі позитивні результати.

Станом на 11 серпня 2025 року, за підсумками III кварталу, на УТП реалізовано 185 067,662 м3 необробленої деревини, фактично відвантажено 80 270,914 м3, що становить 43,37%. Й позитивна тенденція у цьому напрямку триває.

«УТП завдячує всім партнерам за відповідальне ставлення до взятих на себе зобов’язань. Також такій позитивній тенденції з виконання договорів сприяє втілення реформи у лісовій галузі. Ми наголошуємо, що кожен учасник торгів отримає нашу підтримку. Працюємо разом на розвиток галузі й економіки України», – наголосила директор ТОВ «УТП» Ірина Грищенко.     

Теги: #українська_торгова_платформа #пиломатеріали #лісоматеріали #ірина_грищенко

