Завод Schneider Electric у місті Ухань визнано одним із трьох світових “Маяків талантів” за версією Всесвітнього економічного форуму

Schneider Electric, Світовий лідер у сфері енергетичних технологій Schneider Electric сьогодні оголосив, що його завод у місті Ухань (Китай) визнано Всесвітнім економічним форумом (WEF) як Global Lighthouse for Talent – один із лише трьох об’єктів у світі, удостоєних цього звання.

Global Lighthouse Network – це ініціатива Всесвітнього економічного форуму, що визнає передові виробничі підприємства та ланцюги створення вартості, які досягли виняткових результатів у сферах продуктивності, стійкості ланцюгів постачання, клієнтоорієнтованості, сталого розвитку та розвитку талантів. Ініціатива була заснована спільно з McKinsey & Company і підтримується консультативною радою галузевих лідерів, які спільно формують майбутнє глобального виробництва.

Нова категорія відзнаки – Talent Lighthouse – визначає виробничі об’єкти, які досягають трансформаційного впливу на робочу силу завдяки передовим рішенням у сфері дизайну робочих процесів і безпеки, планування талантів, залучення й адаптації, розвитку та підвищення ефективності персоналу.

Завод в Ухані став дев’ятим Lighthouse-об’єктом Schneider Electric у світі й першим, відзначеним за розвиток талантів, доповнюючи вісім інших Lighthouse-заводів і дистрибуційних центрів компанії, серед яких п’ять Sustainability Lighthouses.

Як стратегічний хаб ланцюга постачання Schneider Electric у Китаї та модель цифрової трансформації виробництва, завод в Ухані зіткнувся зі значними кадровими викликами, спричиненими швидкою автоматизацією та збільшенням продуктового портфеля на 239%. На початку лише 20% співробітників володіли навичками роботи з автоматизацією, процес адаптації нових працівників займав 75 днів, а плинність технічного персоналу сягала 48%.

Протягом останніх п’яти років завод підвищив рівень автоматизації на 55% і розширив продуктовий портфель на 239%, що створило критичний дефіцит кваліфікованих кадрів. Щоб подолати ці виклики, Schneider Electric впровадила орієнтовану на людей модель робочої сили майбутнього, яка поєднує технології, партнерства та безперервне навчання.

Підготовка талантів майбутнього: у партнерстві з 11 професійно-технічними закладами компанія запровадила цифрові програми стажування, AI-лабораторії та стипендії, створюючи сталий кадровий резерв із необхідними навичками.

Керування компетенціями на основі AI: штучний інтелект виявляв і відстежував прогалини у навичках, призначаючи персоналізовані програми навчання, доповнені кар’єрними шляхами за принципом «оплата за навички». Рівень готовності персоналу зріс із 20% до 76%, а 56% співробітників підвищили свою кваліфікацію.

штучний інтелект виявляв і відстежував прогалини у навичках, призначаючи персоналізовані програми навчання, доповнені кар’єрними шляхами за принципом «оплата за навички». Рівень готовності персоналу зріс із 20% до 76%, а 56% співробітників підвищили свою кваліфікацію. Людиноцентричне планування: оптимізований розподіл завдань скоротив понаднормову роботу та покращив показники виконання замовлень.

оптимізований розподіл завдань скоротив понаднормову роботу та покращив показники виконання замовлень. Технічне обслуговування за підтримки GenAI: інтелектуальні підказки та система наставництва скоротили час на ремонт і зменшили плинність технічного персоналу з 48% до 6%.

інтелектуальні підказки та система наставництва скоротили час на ремонт і зменшили плинність технічного персоналу з 48% до 6%. Прискорення впровадження нових продуктів за допомогою AI: автоматизація рутинних завдань вивільнила інженерів для роботи з високою доданою вартістю та скоротила цикл запуску нових продуктів на 66,7% – із 36 до 12 місяців.

«Четверта промислова революція стосується людей не менше, ніж технологій», – зазначив Мурад Тамуд, директор із ланцюгів постачання Schneider Electric. – «На прикладі нашого заводу в Ухані ми показали, що коли штучний інтелект і людський потенціал працюють разом, організації можуть створювати стійкі, гнучкі та готові до майбутнього команди — водночас забезпечуючи, щоб технології виконували свою головну мету: приносити більше цінності клієнтам».

«Сьогодні конкурентоспроможність більше не визначається лише ефективністю, а здатністю відчувати, адаптуватися та реагувати швидко», – сказала Ківа Оллгуд, керівна директорка Всесвітнього економічного форуму. – «Цьогорічні приклади трансформації у промисловості демонструють, як інтелектуально керовані операції масштабуються, ставлячи стійкість і сталість у центр діяльності виробничих компаній».

Це досягнення підкреслює відданість Schneider Electric розвитку талантів, готових до майбутнього, побудові гнучкої організації та формуванню культури, що розкриває потенціал людей і стимулює інновації.

