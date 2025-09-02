1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: "Контракт 18-24" зазнав змін

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

"Контракт 18-24: дрони" - це розширення проєкту для молоді, яка зацікавлена у технологіях. Наразі долучитися можна не лише на стрілецькі посади, але й за напрямком застосування безпілотних систем. Як раніше повідомлялося, це розширення стосується спеціальностей, що пов’язані з пілотуванням, а також експлуатацією і ремонтом безпілотних систем. У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розповіли про інші важливі нововведення, які набрали чинності з початком осені.

Порядок підготовки, терміни та нюанси

У порівнянні зі стартовим проєктом "Контракт 18-24", розширення на дрони має одну вагому відмінність - цей контракт передбачає термін служби два роки, з яких обов’язково 12 місяців участі у бойових діях для виконання умов.

"Як я завжди повторюю: рекрутинг - це про добровільний вибір, це коли ти сам обираєш, куди і ким йти. Проєкт "Контракт 18-24" також розширився таким чином, що добровольці тепер мають ще більше вибору: контракт на 1 рік на піхотних посадах або на 2 роки - оператором дрона чи фахівцем з експлуатації або ремонту. Куди піти - кожен обирає сам", - розповідає Ілля Абель, офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Збільшення терміну контракту пов’язують із тим, що підготовка фахівців і операторів "дронів" - це значно триваліший процес, який потребує опанування військовослужбовцями більш глибоких знань і фахових навичок.

"Порядок підготовки військовослужбовців для проходження військової служби за цим контрактом можна умовно розділити на три частини: базова загальновійськова підготовка (далі - БЗВП), фахова підготовка за визначеною ВОС (військово-обліковою спеціальністю) і курс адаптації", - розповів виданню "Інтерфакс-Україна" Абель.

У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що наразі термін БЗВП для військовослужбовців за цим контрактом становить до 45 днів, але не менше одного місяця.

"БЗВП проводять визначенні військові частини, в разі наявності підготовленого інструкторського складу та навчальних об’єктів. У разі відсутності таких, визначається обєкт з можливостями підготовки, в тому числі – навчальний центр. Серед важливого – слід ще наголосити, що встановлено граничний термін направлення військовослужбовця на базову загальновійськову підготовку – до двох тижнів з моменту укладання ними контракту", - наголошує Абель.

Щодо фахової підготовки, то термін навчання визначається відповідними програмами підготовки та складає від 5 до 60 діб.

"Останнім етапом підготовки є курс адаптації, який триває 14 діб. Контрактники після проходження попередніх етапів підготовки потрапляють до частини, в якій будуть нести службу. І вже на місці проходять адаптаційний курс із залученням інструкторського складу, а також офіцерів і сержантів бойових підрозділів, які допоможуть краще влитися в колектив і зрозуміти сучасні умови ведення бойових дій за досвідом україно-російської війни", - підсумував Абель.

Куди звертатися

Долучитися до війська за проєктом "Контракт 18-24: дрони", як і для стрілецьких посад, можна за допомогою офіційного сайту 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ lfrecruiting.mil.gov.ua або звернувшись до одного з представництв, які діють у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Детальні адреси та відповіді на ваші питання ви зможете отримати за номером 0 800 503 696.