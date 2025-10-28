Інтерфакс-Україна
11:56 28.10.2025

1 центру рекрутинг Сухопутних військ відкрив офіс в Тернополі

Рекрутинг набирає обертів в Україні. Кількість охочих, які мобілізуються чи підписують контракт зі Збройними Силами України через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ, стабільно зростає. І щоб зробити цей процес більш зручним та комфортним для громадян, начальник центру, підполковник Руслан Фурдило, ухвалив рішення про відкриття регіональних представництв. На сьогодні такі офіси працюють у містах Львів, Одеса, Харків, Дніпро та Суми, а відтепер до цієї когорти долучається і файне місто Тернопіль.

На центральному залізничному вокзалі Тернополя запрацювало представництво 1 центру рекрутингу, у якому кожен охочий зможе отримати повний спектр послуг від рекрутерів Сухопутки.

"Максимально комфортні умови долучення до Сухопутних військ, професійні рекрутери, які докладають усіх зусиль, щоб допомогти рекруту, великий перелік посад і підрозділів, а також супровід на всьому шляху рекрутингу — це ті переваги, які допомагають 1 центру завойовувати довіру людей", — розповів нашому виданню офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Ілля Абель.

1 центр рекрутингу забезпечує професійними кадрами всі пріоритетні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, зокрема й за проєктом "Контракт 18–24".

"Тут ми допомагаємо з вибором посади та підрозділу, проходженням ВЛК і психологічного відбору, а також надаємо професійні консультації щодо вступу на військову службу. У разі виявленого бажання — супроводжуємо людину на всіх етапах долучення до лав Сухопутних військ", — розповідає офіцерка 1 центру рекрутингу Алла Пунько.

Як зазначають рекрутери 1 центру, головна їхня перевага — повна свобода вибору та максимальний контроль з боку рекрутів над процесом мобілізації чи підписання контракту, зокрема й за проєктом "Контракт 18–24".

"Після нашої консультації кандидат визначається, на яку посаду хоче потрапити, розповідає про свою освіту та очікування від служби. Ми підбираємо військову частину, він погоджує її, проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію. Далі ми оформлюємо особову справу — і кандидат вирушає на БЗВП", — розповідає рекрутер стаціонарного пункту Дмитро Андрейчик.

У 1 центрі рекрутингу також повідомили, що зупинятися не планують, тому найближчим часом можна очікувати відкриття нових представництв у регіонах України.

 

Теги: #тернопіль #рекрутинг #сухопутні_війська

