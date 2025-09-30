Інтерфакс-Україна
Події
17:00 30.09.2025

У серпні було розслідувано 192 заяви про порушення з боку ТЦК, 173 з них виявилися маніпуляціями – командування Сухопутних військ

1 хв читати
У серпні було розслідувано 192 заяви про порушення з боку ТЦК, 173 з них виявилися маніпуляціями – командування Сухопутних військ

Командування Сухопутних військ відзвітувало про роботу, а також про відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення.

"У серпні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Ще 13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - наголосили в командуванні.

Теги: #тцк #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 30.09.2025
Запрацював викуп торговельними організаціями вживаних авто без постановки на облік в ТЦК – голова ВААІД

Запрацював викуп торговельними організаціями вживаних авто без постановки на облік в ТЦК – голова ВААІД

16:02 25.09.2025
"Контракт 18–24" трансформується: нові можливості для кандидатів від Сухопутних військ ЗСУ

"Контракт 18–24" трансформується: нові можливості для кандидатів від Сухопутних військ ЗСУ

16:12 24.09.2025
В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

22:17 22.09.2025
Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

16:07 19.09.2025
У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

05:16 18.09.2025
Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

10:27 09.09.2025
Крилату ракету "Іскандер-К" збито із зенітної установки під час атаки на Київ в ніч на 8 вересня

Крилату ракету "Іскандер-К" збито із зенітної установки під час атаки на Київ в ніч на 8 вересня

08:56 27.08.2025
Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

09:18 12.08.2025
Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

15:04 21.07.2025
Командувач Сухопутних військ заявив про пріоритетність комплектування і розвитку всіх їх складових

Командувач Сухопутних військ заявив про пріоритетність комплектування і розвитку всіх їх складових

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА