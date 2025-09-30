У серпні було розслідувано 192 заяви про порушення з боку ТЦК, 173 з них виявилися маніпуляціями – командування Сухопутних військ

Командування Сухопутних військ відзвітувало про роботу, а також про відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення.

"У серпні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Ще 13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - наголосили в командуванні.