Міносвіти анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму

Фото: Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму для розвитку технологій (CoRE: Defence) на базі вишів.

"Найближчим часом, десь в грудні, ми плануємо конкурс концепцій, будуть відібрані ТОП-6 університетів, при них будуть створюватися центри з найсучаснішим обладнанням, з новими просторами, і головне - з нормальними заробітними платами для ТОП-фахівців, які будуть там працювати", - сказав заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки у середу в Києві.

Зазначається, що дослідження будуть здійснюватися за шістьма напрямами: системи направленої енергії; космічні технології; звʼязок і навігація; автономні роботизовані системи; напівпровідники; радіолокація.

Як повідомлялося, у вересні перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кластеру Brave1 приєдналися перші сім університетів, співпраця з якими передбачає проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів, підтримку університетів у розробці інноваційних рішень в галузі оборони та залучення науковців до консультацій розробників.