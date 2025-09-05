Інтерфакс-Україна
Події
18:44 05.09.2025

Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 – 1-й віцепрем’єр

1 хв читати
Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 – 1-й віцепрем’єр
Фото: https://thedigital.gov.ua/

До кластеру Brave1 приєдналися перші сім університетів, співпраця з якими передбачає проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів, підтримку університетів у розробці інноваційних рішень в галузі оборони та залучення науковців до консультацій розробників, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, серед іншого співпраця також передбачає організацію стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

За його словами, до кластеру приєдналися: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", Харківський національний університет радіоелектроніки , заклад вищої освіти "Український католицький університет", Національний університет "Львівська політехніка", державний університет "Київський авіаційний інститут" та Український державний університет науки і технологій.

Зазначається, що перелік розширюватиметься.

"Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту ", - наголосив Федоров.

Теги: #федоров #brave1 #університети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 05.09.2025
Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК

Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК

17:41 04.09.2025
Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

14:37 02.09.2025
Система е-Нотаріат запрацює в "Дії" у 2026 році – Федоров

Система е-Нотаріат запрацює в "Дії" у 2026 році – Федоров

10:00 01.09.2025
Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

17:40 28.08.2025
Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

16:46 28.08.2025
Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

13:51 25.08.2025
Forbes University 2025: бізнес, освіта і технології на одній сцені

Forbes University 2025: бізнес, освіта і технології на одній сцені

18:58 18.08.2025
1-й віцепрем’єр анонсував запуск грантових програм щодо ракет, вибухових речовин

1-й віцепрем’єр анонсував запуск грантових програм щодо ракет, вибухових речовин

17:53 18.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

22:14 26.07.2025
Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

ВАЖЛИВЕ

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

ОСТАННЄ

Сійярто: Угорщина не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору"

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Мартін Єґер лишає посаду посла Німеччини в Україні

Справа нафтопродуктів Курченка: ВАКС затвердив угоду з бізнесменом Тищенком

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

Руслан Кандибор звільнений з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

В Україні створено Національну асоціацію лобістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА