Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 – 1-й віцепрем’єр

До кластеру Brave1 приєдналися перші сім університетів, співпраця з якими передбачає проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів, підтримку університетів у розробці інноваційних рішень в галузі оборони та залучення науковців до консультацій розробників, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, серед іншого співпраця також передбачає організацію стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

За його словами, до кластеру приєдналися: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", Харківський національний університет радіоелектроніки , заклад вищої освіти "Український католицький університет", Національний університет "Львівська політехніка", державний університет "Київський авіаційний інститут" та Український державний університет науки і технологій.

Зазначається, що перелік розширюватиметься.

"Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту ", - наголосив Федоров.