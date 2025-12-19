Заступниця голови ОП Ковальська: Планується, що до кінця року до ГКУС приєднаються ще 7 іноземних вишів

Приєднання ще семи університетів планується до кінця 2025 року Глобальної коаліції українських студій (ГКУС) приєднаються ще 7 університетів, зокрема, з Аргентини, Польщі, Німеччини, з якими вже готові меморандуми, повідомила заступник керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

"До кінця року ми плануємо, що до ГКУС приєднаються ще 7 університетів, де вже готові меморандуми, зокрема, з таких країн, як Іспанія, Аргентина, Польща, Німеччина: серед них Universitat de Barcelona, Adam Mickiewicz University, European University Viadrina. Для нас це не просто меморандуми. Це — створення нового інтелектуального простору про Україну, де формується реальний і глибокий інтерес до нашої історії, мови, культури, сучасності та боротьби за свободу", - сказала Ковальська в ексклюзивному інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".

Станом на грудень 2025 року 43 університети вже підписали меморандуми і понад 130 установ проходять етапи узгодження.