Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

Уряд затвердив рішення про виділення додаткових 300 млн грн на підтримку університетів у прифронтових і прикордонних регіонах, заявив президент Володимир Зеленський.

"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все!", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися. "Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - каже він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15304