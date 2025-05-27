Інтерфакс-Україна
Події
14:29 27.05.2025

Заступниця голови ОП: дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до ЗНО

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Заступниця голови ОП: дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до ЗНО

Заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявляє, що було б добре на наступний рік повернутися до звичайної системи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"Дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до звичайної системи ЗНО. Ми розуміємо що підхід НМТ складний і великий виклик(одночасне написання тесту з чотирьох предметів - ІФ-У)", - сказала Ковальська журналістам у вівторок в Києві.

В то й же час, вона заявила, що, на жаль, на сьогодні, через безпекові питання, немає можливості перейти до здавання зовнішнього тестування в декілька днів, як було при ЗНО.

"Ведемо переговори з МОН, щоб впровадити певне полегшення. І сподіваємося, що військові дії завершаться і перейдемо до нашої звичної системи", - додала Ковальська.

В свою чергу, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що майбутнє післявоєнне повернення до формату ЗНО буде з урахуванням позитивного досвіду, який був здобутий при проведенні національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як повідомлялося, раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що на її думку, повернутися до формату зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можливо буде лише тоді, коли буде готовність запропонувати декількаденне оцінювання.

У травні 2024 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) може бути повернуто в гібридному форматі.

Теги: #зно #олена_ковальська #освіта #нмт

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