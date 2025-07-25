Укрупнені університети вже отримали фінансування на оновлення лабораторних баз - Міносвіти

Укрупнені університети України вже отримали фінансування на оновлення лабораторних баз, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У межах ініціативи модернізації мережі та укрупнення ЗВО державним закладам вищої освіти вже доступно $13 млн на оновлення дослідницької та освітньої бази. Йдеться про сучасні лабораторні комплекси, високоточні наукові прилади, інженерне дослідницьке обладнання та енергетичні установки. Нове обладнання вже встановлено й використовується в навчальному процесі та дослідженнях або перебуває на етапі закупівлі чи встановлення", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на сьогодні укрупнені заклади вищої освіти визначилися майже з понад 100 позиціями наукового й навчального обладнання, яке потрібно для модернізації матеріально-технічної бази.

Зокрема, уже встановлено та введено в експлуатацію обладнання на $2 млн, лабораторне обладнання на $11 млн — зараз на етапі закупівлі чи постачання, а над пропозиціями щодо фінансування ще лабораторій загальною вартістю $3,5 млн наразі працюють представники вишів.

"Модернізація університетської інфраструктури — ключовий складник змін вищої освіти, що триває в умовах воєнного часу. Нове обладнання допомагає забезпечити якісне викладання, посилити дослідницьку спроможність ЗВО, створити нові та адаптувати наявні програми до потреб сучасного ринку праці і міжнародної конкуренції. 9 університетів, що вже беруть участь в програмі модернізації мережі, отримали можливість інвестицій в оновлення в розмірі $1,5 млн кожен. Тож загальна цифра вже виділених інвестицій — понад пів мільярда гривень", - розповіли у міністерстві.

Оснащення лабораторій сучасним дослідницьким і навчальним обладнанням фінансується в межах спільного проєкту Міносвіти та Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».

Зазначається, що наразі в модернізації мережі беруть участь 9 закладів вищої освіти: Український державний університет науки і технологій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет «Львівська політехніка», Криворізький національний університет, Національний транспортний університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, заплановано залучити в проєкт Уманський національний університет і Кам’янець-Подільський університет імені І. Огієнка.

Як повідомлялося, в лютому голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.