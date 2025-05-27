Програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів запрацює наступного року - Ковальська

Заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявляє, що з наступного року запрацює програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів.

"Зараз ця програма має гарне обгрунтування. В рамках Президентського фонду підтримки освіти і науки є дуже багато ініціатив, і одна з них - це залучати викладачів іноземних університетів в Україну", - сказала Ковальська журналістам у вівторок в Києві.

Вона розповіла, що в рампах проекту, університети будуть ініційовувати звʼязок з тим чи іншим професором-викладачем за сприяння Фонду.

"Зараз напрацьовуємо, і з наступного року вона піде по університетам", - додала Ковальська, зазначивши, що все буде залежати від ініціативи вишів.