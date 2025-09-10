Нову будівлю кінологічного центру Нацполіції відкрили у Бучі

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про відкриття в Бучі (Київська обл.) нової будівлі кінологічного центру Головного управління Національної поліції.

"Сьогодні зранку відкрили нову будівлю кінологічного центру ГУНП у Бучі разом з Ігорем Клименком та Говардом Баффеттом, який і профінансував її будівництво. Попереднє приміщення було в Ірпені, але на початку повномасштабного вторгнення у 2022-му по ньому прилетів російський "Град", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, цей центр — один з найкращих в Європі: в ньому обладнано 80 вольєрів, є критий тренувальний майданчик, смуга перешкод і сучасний ветеринарний центр.

"Простір центру пристосовано для переміщення людей з інвалідністю, щоб сюди на каністеарапію могли приїжджати ветерани. Зараз у цьому кінологічному центрі служать 54 собаки. Загалом же на службі в Нацполіції близько 1000 собак, за час вторгнення в лавах К9 є втрати", - розповіла прем'єр.

Свириденко відзначила, що проект відбудови кінологічного центру є частиною системної політики розмінування в Україні, яку послідовно допомагає реалізовувати Фундація Говарда Баффетта.

"Україна – найбільш забруднена вибуховими речовинами держава світу, і нам потрібно багато ресурсів для того, щоб швидко просуватися і повертати життя у громади. Кінологічна служба — один з елементів інфраструктури, яка сприяє швидкому розмінуванню і відновленню безпеки. Окрім пошуку вибухових речовин, службові собаки допомагають рятувальникам знаходити людей під завалами після ворожих прильотів", - написала вона і подякувала Баффетту.