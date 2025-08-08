Інтерфакс-Україна
Події
20:41 08.08.2025

В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

Близько 50 приватних будинків пошкоджені в місті Буча Київської області внаслідок удару російських дронів в ніч на п'ятницю, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у п'ятницю ввечері.

"Тут пошкоджено близько 50 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, гуртожиток, будівлю дитячого садка та 10 автомобілів. Для ліквідації наслідків з обласного резерву видаємо необхідні матеріали для ремонту та закриття пошкоджень. Усі оперативні служби працюють на місцях, постраждалим надається допомога", - написав Калашник в Телеграм.

За його словами, будинки зазнали різних ступенів пошкоджень — "від вибитих вікон і дверей до практично повної руйнації", і список пошкоджень збільшується.

"До відновлення вже залучили міжнародних партнерів, благодійні організації та представників українського бізнесу. Наше спільне завдання — якнайшвидше повернути людям можливість жити у власних домівках, у кого воно зараз через обстріли агресором відсутнє — забезпечимо проживання у модульному містечку", - додав голова обладміністрації.

Раніше Калашник повідомляв про те, що внаслідок російської нічної атаки по Бучі зазнали ушкоджень сім приватних будинків та дитячий садочок. Постраждали три жінки, загиблих нема.

 

Теги: #руйнування #буча #обстріл

