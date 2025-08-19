Інтерфакс-Україна
Бучанська громада встановила СЕС на соціальні заклади сумарно майже на 400 кВт

На шести соціальних закладах Бучанської громади встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 400 кВт, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Економимо бюджет – інвестуємо в майбутнє. У Бучанській громаді встановили сонячні панелі на шести комунальних закладах. Це означає менші витрати на електроенергію вже сьогодні та енергетичну незалежність завтра", – написав Федорук в Телеграм-каналі у вівторок.

За його інформацією, СЕС отримали Бучанський консультативно-діагностичний центр (16 кВт), Бучанський ліцей №5 (102 кВт), Синяківська амбулаторія (39 кВт), Бабинецький заклад загальної середньої освіти (87,44 кВт), Здвижівська гімназія (78 кВт), Синяківський ліцей (61 кВт).

Мер зазначив, що станції встановлено завдяки підтримці французької неприбуткової організації Électriciens sans frontières ("Електрики без кордонів").

 

