17:58 03.09.2025

Столичний ТРЦ Lavina Mall запустив шатл-бас із Бучі

ТРЦ Lavina Mall розширив маршрутну сітку власних шатл-басів відсьогодні додано безкоштовний маршрут для мешканців Бучі, повідомила пресслужба ТРЦ.

В компанії зазначають, що цей напрямок є одним із пріоритетних для Lavina Mall. Згідно дослідженням трафіку, частка мешканців Бучі становить 9,3% відвідувачів ТРЦ, а розвиток цього маршруту дасть поштовх для її збільшення.

У Бучі кінцевою точкою маршруту є ТК "Варшавський".

Наразі Lavina Mall має найбільшу маршрутну сітку власних шатл-басів серед усіх ТРЦ Києва. Новий маршрут став сьомим в портфелі торговельного центру і є суттєвим підсиленням транспортного сполученнях з Бучею.

За даними ресурсу Opendatabot, статутний капітал створеного 2013 року ТОВ "ТРЦ "Лавина" (Київ), власника столичного ТРЦ Lavina Mall, становить 279 млн грн. Станом на вересень 2025 року власником ТОВ "ТРЦ "Лавина" виступає кіпрська компанія "Іксорія бізнес Лімітед". Кінцевим бенефіціаром зазначено Марину Дорохіну.

За підсумками 2024 року компанія отримала 1,3 млрд грн доходу, що на 30% більше ніж за 2023 рік, і чистий прибуток 184 тис. грн проти 403,6 млн грн чистого збитку у попередньому році. За підсумками першого кварталу 2025 року ТОВ отримало 359,5 млн грн доходу та 73 млн грн чистого прибутку.

Відкриття ТРЦ Lavina Mall загальною орендованою площею 127 тис. кв. м із критим розважальним парком "Галактика" відбулося на початку грудня 2016 року.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall виступив будівельний концерн ТОВ "Мегалайн" (Megaline, Київ).

