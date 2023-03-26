Українські фахівці-кінологи розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії

Фахівці-кінологи Державної прикордонної служби України та Державної митної служби почали вивчати спеціалізований курс підготовки на базі Кінологічного центру Цивільної гвардії Іспанії, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Прикордонники вже провели перші заняття зі службовими собаками з встановлення контакту та зосередження уваги собаки на інструкторі. (...) Заняття містили теоретичну і практичну частину", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті в неділю ввечері.

Повідомлялося, що "кілька днів тому шість українських прикордонників і двоє представників митної служби вибули до Іспанії на чотиримісячне навчання кінологів".

Даний чотиримісячний курс спрямований на вдосконалення методологій навчання собак Держприкордонслужби та Держмитслужби з метою виявлення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Навчання є частиною позабюджетного проєкту ОБСЄ "На підтримку зміцнення спроможностей української влади у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин у всіх його аспектах", курси фінансують Європейський Союз, уряди Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, а також за підтримки Литви та Польщі.



