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11:26 07.03.2025

На Дніпропетровщині поліцейські знешкодили організацію наркоторговців "Біле братерство"

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На Дніпропетровщині поліцейські знешкодили організацію наркоторговців "Біле братерство"

Поліцейські знешкодили в Дніпропетровській області злочинну організацію наркоторговців "Біле братерство", учасники якої збували до 35 тис. доз психотропів на місяць, повідомляє Національна поліція України.

"Структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Лідери злочинної організації встановили так звану монополію на збут психотропів в містах Нікополь та Покров", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

За інформацією поліції, наркобізнес приносив зловмисникам понад 12 млн грн щомісяця. Четверо мешканців Нікополя та Покрова з досвідом у незаконних операціях з наркотиками контролювали інших учасників – фасувальників, кур’єрів, операторів замовлень, фінансові питання тощо.

За результатами спецоперації 16 фігурантів отримали підозри, 10 з них затримано.

"Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс й PVP та отримував їх у виді так званих "майстер-кладів". Надалі передавав "товар" своїм компаньйонам, відповідальних за збут психотропів у містах. Ті, своєю чергою, фасувальникам. Після підготовки "товару" до продажу віддавали його кур’єрам, які робили закладки та надсилали координати операторам, а також продавали клієнтам з рук у руки за готівку", - уточнюють в Нацполіції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Теги: #дніпропетровщина #наркоторговці #організація

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