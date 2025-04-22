Інтерфакс-Україна
Події
03:11 22.04.2025

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

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На куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"На куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу", - сказано в телеграмі.

Як розповів командувач, підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав він.

Джерело: https://t.me/Pivnenko_NGU/2294

Теги: #росіяни #купянський #полон

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