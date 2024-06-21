Глава МВС: 900 майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки відправлено на навчання

Для забезпечення шкіл та інших освітніх закладів офіцерами Служби освітньої безпеки (СОБ) на відповідне навчання відправлено 900 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За минулі шість місяців роботою освітніх офіцерів було покрито 402 школи. Це були поліцейські, які виявили бажання і здібності до такої роботи... На сьогодні на навчання відправлено 900 майбутніх офіцерів освітньої безпеки", - сказав Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю.

За його словами, у Міністерстві внутрішніх справ дуже ретельно підійшли до цього питання, проаналізувавши наявний досвід за півроку експериментальної роботи в школах. Він зазначив, що офіцери цієї служби повинні мати знання і навички педагогічної та правової роботи, бути здатними запобігти злочинам і гарантувати безпеку.

Клименко також наголосив, що до роботи в СОБ залучатимуть не лише поліцейських, а й цивільних осіб.