05:38 21.09.2025

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння дрона на Чернігівщині

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника, повідомляє патрульна поліція України.

"Учора близько 22-ї години на дорожній станції патрульної поліції інспектори почули неподалік вибухи. Негайно вирушивши на місце, вони побачили карету автомобіль медичної допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалм", - ідеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.

"Ми одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно ушпиталили медики, яким патрульні забезпечили необхідний супровід до лікарні", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/9724

Теги: #поліцейські #обстріл #медики

