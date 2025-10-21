Інтерфакс-Україна
Події
12:26 21.10.2025

Рада продовжила воєнний стан в Україні

 Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану.

За відповідний законопроєкт (№14128) про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували у цілому 317 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", воєнний стан продовжено на 90 діб, починаючи з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Станом на жовтень 2025 року його продовжували 16 разів — кожного разу на 90 діб.

Теги: #воєнний_стан #верховна_рада

