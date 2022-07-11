Зеленський у відповідь на петицію доручив Шмигалю опрацювати питання впровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю комплексно опрацювати питання впровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України.

Президент відповів на електронну петицію №22/140008-еп про необхідність впровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України.

"Питання про впровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України потребуватиме законодавчого врегулювання… Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, яке було порушено в електронній петиції", - йдеться у відповіді на петицію.

Зазначається, що про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде проінформовано.

Згідно з текстом петиції, автор пропонує впровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства України, який включатиме: тест з української мови, тест з історії України, тест на знання Конституції України та знання Державного Гімну України.