Уряд розраховує, що до 2030 р. 60% жителів України будуть володіти англійською мовою певною мірою

Уряд розраховує до 2030 року збільшення до 60% кількість жителів України, які володіють англійською мовою певною мірою, і до 28% кількість тих, хто може читати, писати і спілкуватися англійською мовою на побутовому рівні.

Згідно з постановою уряду №659 від 4 червня, якою затверджено концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки, серед очікуваних результатів виконання програми: щонайменше 60% жителів України володіють англійською мовою певною мірою; щонайменше 28% осіб можуть читати, писати і спілкуватися англійською мовою на побутовому рівні; щонайменше 90% вчителів з англійської мови підвищили рівень професійної кваліфікації; кількість демонструвань фільмів англійською мовою у кінозалах кіновидовищних закладів, що забезпечують демонстрування іноземних фільмів англійською мовою, становить щонайменше 120 одиниць протягом року; Україна посідає щонайменше 38 місце в рейтингу EF English Proficiency Indeх.

Зазначається, що орієнтовний обсяг фінансування майбутньої програми становить 437,8 млн грн, в тому числі з державного бюджету — 350,2 млн грн, з місцевих бюджетів — 87,6 млн грн.

Як повідомлялося, 4 червня Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки.