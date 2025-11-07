Інтерфакс-Україна
Промо
12:58 07.11.2025

В Україні запустили масштабний онлайн-курс англійської мови для підлітків і дорослих - як навчатися

1 хв читати
В Україні запустили масштабний онлайн-курс англійської мови для підлітків і дорослих - як навчатися

В Україні відкрили набір на масштабний безкоштовний онлайн-курс англійської мови для підлітків від 14 до 18 років та дорослих. Програма охоплює кілька рівнів — від Pre-A1 до A2, тож долучитися можуть і ті, хто вивчає англійську з нуля, і ті, хто вже має базові знання.

Про це повідомили організатори — команда мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. У команді зазначають, що курс створили, аби зробити вивчення англійської доступним кожному, незалежно від віку, місця проживання чи досвіду навчання.

"Ми прагнемо, щоб кожен українець мав змогу опанувати англійську без страху і фінансових бар’єрів. Онлайн-формат дозволяє долучитися з будь-якого куточка країни, а навчання побудоване так, щоб учасники одразу бачили прогрес і могли використовувати мову у щоденному житті", — розповідають у Гончаренко центрі.

Заняття проходитимуть онлайн — на платформі Google Meet, а комунікація між учасниками відбуватиметься у Telegram-чаті. Перед реєстрацією організатори радять пройти короткий тест на визначення рівня володіння мовою, щоб сформувати збалансовані групи.

Курс стартує у листопаді. Усі, хто пройде відбір, отримають персональне запрошення на перше заняття.

Наразі набір відкритий у такі групи:

  • Підлітки: курс A1 та курс А2
  • Дорослі: курс Pre-A1 (повністю з нуля), курс A1 та курс А2

Участь повністю безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

 

Теги: #онлайн #англійська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 26.10.2025
Чому така різниця між «ввічливістю» англійською та її сприйняттям українською

Чому така різниця між «ввічливістю» англійською та її сприйняттям українською

16:34 23.10.2025
Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

12:17 20.10.2025
Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

21:07 08.10.2025
Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

13:42 22.09.2025
Понад 14 тис. пар скористалися послугою "Шлюб онлайн" за рік її існування

Понад 14 тис. пар скористалися послугою "Шлюб онлайн" за рік її існування

09:23 11.06.2025
Жодна з добірок завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів

Жодна з добірок завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів

15:18 21.04.2025
Корпоративна англійська: як покращити знання мови без стресу?

Корпоративна англійська: як покращити знання мови без стресу?

09:47 03.04.2025
Кабмін затвердив встановлення надбавки в 10% держслужбовцям за володіння англійською мовою

Кабмін затвердив встановлення надбавки в 10% держслужбовцям за володіння англійською мовою

16:36 10.03.2025
Чому важливо знати бізнес-англійську, навіть якщо ви не підприємець

Чому важливо знати бізнес-англійську, навіть якщо ви не підприємець

ОСТАННЄ

Швидко Гроші пояснює: як не потрапити в боргову пастку

Подвійний удар від компанії Apple: новий Айфон 17 та надпотужний MacBook Pro M5

Стерилізація домашніх собак: “страшна операція” чи турбота про собаку?

7 причин вибрати тури до В'єтнаму для зимової відпустки 2026

Як отримати кредит для малого бізнесу від Кредобанку

Підбірка сумок Gucci

5 помилок під час переходу з традиційної телефонної системи на VoIP

Ремонт авто після ДТП: як правильно підібрати кузовні запчастини і не переплатити

Як платформа XMetr змінює уявлення про оренду житла

Сучасний хоспіс для людей похилого віку в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА