Понад 14 тис. пар скористалися послугою "Шлюб онлайн" за рік її існування

Понад 14 тис. пар одружилися по відеозв’язку за рік існування послуги “Шлюб онлайн” у “Дії”, повідомило Міністерство юстиції України.

“Сьогодні, 22 вересня, ми відзначаємо першу річницю публічного запуску проєкту “Шлюб онлайн”. Від початку запуску послуги цифровий офіс ДРАЦС поєднав серця 14 370 пар. Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що послуга “Шлюб онлайн” у “Дії” була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.

Скористатися послугою “Шлюб онлайн” можуть українці, які: є повнолітніми громадянами України; мають верифікований податковий номер; мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”; не перебувають в іншому шлюбі; розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).