У "Дії" найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку "Дія" вже найближчим часом.

"Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу. "Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок", - заявив він.

Федоров наголосив, що послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.