Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн - через застосунок "Армія+", повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань", - написав він в телеграм-каналі у четвер.

Командир має надати відповідь на рапорт протягом 48 годин. Якщо її немає, переведення погоджується автоматично. Після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий не пізніше ніж через 30 днів.

Рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". До заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я військовослужбовця.