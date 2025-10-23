Інтерфакс-Україна
Події
16:34 23.10.2025

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

1 хв читати
Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн - через застосунок "Армія+", повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань", - написав він в телеграм-каналі у четвер.

Командир має надати відповідь на рапорт протягом 48 годин. Якщо її немає, переведення погоджується автоматично. Після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий не пізніше ніж через 30 днів.

Рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". До заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я військовослужбовця.

Теги: #зсу #нгу #онлайн #переведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 20.10.2025
На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

14:31 20.10.2025
Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

12:17 20.10.2025
Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

00:45 18.10.2025
Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

00:34 18.10.2025
Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

00:31 18.10.2025
Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

10:00 17.10.2025
Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

13:46 14.10.2025
"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

12:47 14.10.2025
Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

ОСТАННЄ

Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

На Полтавщині депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні на суму понад 200 млн грн

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

Зеленський про атаки РФ на журналістів: Свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити правду про воєнні злочини

У паспортах старого зразка більше не використовуватиметься російська мова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА