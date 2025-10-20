Інтерфакс-Україна
Події
12:17 20.10.2025

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

3 хв читати
Кожен четвертий українець продавав щось самостійно на онлайн-майданчиках, ще 19% опитаних не продавали, але хочуть спробувати, свідчать результати опитування, проведеного компанією Rakuten Viber.

На питання "Чи продавали ви щось самостійно онлайн (через маркетплейси, групи в соцмережах тощо)?" відповіді розподілилися таким чином: "ні, і не хочу пробувати" - 55%, "так, кілька разів" - 20%, "ні, але хочу спробувати" - 19%, "так, постійно" - 4%, "так, друзям / знайомим, офлайн" - 2%.

Найскладнішим у процесі онлайн-продажів для 18% респондентів було комунікувати з покупцями, ще для 16% - розбиратися з оплатою та відправкою, для 14% - розміщувати оголошення, 52% назвали інше.

Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування понад 21 тис респондентів. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Як повідомлялося, згідно із урядовим законопроєктом, ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 5% застосовуватиметься для підзвітних продавців за умови відкриття ними окремого банківського рахунку для надходжень з платформ та відсутності торгівлі підакцизними товарами, а також якщо вони не є самозайнятими, не мають найманих працівників та їх річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року). Для всіх, хто не відповідає цим умовам, загальна ставка ПДФО залишається 18%.

Подання урядом законопроєкту щодо впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Bolt тощо є умовою програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Уряд у квітні схвалив відповідний документ та подав його до парламенту, але він був підданий критиці через відсутність мінімального бар’єру для застосування.

Профільний комітет Ради підтримав до першого читання урядовий законопроект №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але збільшив дохід від продажу товарів через такі платформи, який звільняється від оподаткування, з 12 прожиткових мінімумів на рік (наразі 36,3 тис. грн) до EUR2 тис. (96,5 тис. грн).

Як повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, за таку версію законопроєкту проголосувало 15 членів комітету, тоді як утрималися 4. За словами нардепа, Мінфін планує зібрати за рік після прийняття цього закону 14 млрд грн додаткових податків, які вже заклали в проєкт держбюджету-2026, тому законопроєкт будуть розглядати вже 21-24 жовтня з ним разом.

В платформі OLX розкритикували пропозицію уряду зобов’язати усіх приватних продавців надавати персональні дані платформам, незалежно від обсягу продажів, а також необхідності сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб разом із 5% військового збору, та необхідності вручну повертати податок через податкову службу, якщо річний обсяг продажів не перевищив EUR2 тис. У компанії наголосили, що введення правил призведе до зростання цін для покупців та зростання "тіньових" продажів за межами цифрових платформ. У компанії наголосили, що повністю підтримують цілі Європейської директиви DAC7 та підкреслили важливість забезпечення податкової прозорості. OLX наполягає на впровадженні вимог цієї директиви так, як це вже успішно зроблено в країнах ЄС.

Джерело: https://www.viber.com/ua/

 

Теги: #продаж #опитування #онлайн

