Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Платформа OLX закликає переглянути норми законопроєкту №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та взяти за приклад реалізацію таких правил у країнах Європейського союзу.

"Згідно з запропонованими нормами, навіть ті, хто продає лише одну книгу чи куртку на рік, будуть змушені сплачувати податок або проходити складну процедуру його повернення через податкову службу. Нові правила суттєво ускладнюють просту та безпечну онлайн-торгівлю. Більшість приватних осіб, які продають товари на нашій платформі, просто позбуваються речей, якими більше не користуються", – йдеться у заяві платформи.

В OLX розкритикували пропозицію уряду зобов'язати усіх приватних продавців надавати персональні дані платформам, незалежно від обсягу продажів, а також необхідності сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб разом із 5% військового збору, та необхідності вручну повертати податок через податкову службу, якщо річний обсяг продажів не перевищив EUR2 тис. У компанії наголосили, що введення правил призведе до зростання цін для покупців та зростання "тіньових" продажів за межами цифрових платформ.

У компанії наголосили, що повністю підтримують цілі Європейської директиви DAC7 та підкреслили важливість забезпечення податкової прозорості. OLX наполягає на впровадженні вимог цієї директиви так, як це вже успішно зроблено в країнах ЄС.

"У цих (європейських – ІФ-У) державах приватні продавці не підпадають під дію правил, якщо річний обсяг їхніх продажів не перевищує 2 тис. євро. Натомість підприємці, які здійснюють торгівлю через онлайн-платформи, ідентифікуються, а їхні дані відповідально передаються податковим органам", – пояснила платформа.

OLX закликав законодавців провести реальний діалог з ринком стосовно норм законопроєкту. Платформа в свою чергу готова надати експертні рекомендації щодо найкращих міжнародних практик впровадження директиви DAC7, йдеться у заяві.

Як повідомлялося, згідно із урядовим законопроєктом, ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 5% застосовуватиметься для підзвітних продавців за умови відкриття ними окремого банківського рахунку для надходжень з платформ та відсутності торгівлі підакцизними товарами, а також якщо вони не є самозайнятими, не мають найманих працівників та їх річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року). Для всіх, хто не відповідає цим умовам, загальна ставка ПДФО залишається 18%.

Подання урядом законопроєкту щодо впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Bolt тощо є умовою програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Уряд у квітні схвалив відповідний документ та подав його до парламенту, але він був підданий критиці через відсутність мінімального бар’єру для застосування.