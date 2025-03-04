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14:31 04.03.2025

Послуга реєстрації шлюбу онлайн у "Дія" недоступна, шлюби реєструють відділи ДРАЦС офлайн

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Послуга реєстрації шлюбу онлайн у "Дія" недоступна, шлюби реєструють відділи ДРАЦС офлайн

Послуга реєстрації шлюбу онлайн в "Дія" досі недоступна, технічні роботи для її повернення тривають, зазначено у повідомлення "Дія.Підтримка" у Телеграм-каналі.

"Послуга заяви про шлюб тимчасово недоступна, оскільки тривають технічні роботи для її повернення. Команда з партнерами докладають максимум зусиль, щоб сервісами "Дії" можна було скористатися якомога швидше", - ідеться у відповіді "Дія.Підтримка" у коментарях користувачів до повідомлення у Телеграм-каналі "Дія".

Наразі державна реєстрація шлюбу здійснюється у відділах ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану - ІФ-У), вказано в повідомленні.

У січні віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв про відновлення роботи ДРАЦС після перерви, спричиненої кібератакою. Повідомлялось що в застосунку доступні послуги, пов'язані з актовими записами про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

У січні в "Дії" також була відновлена низка послуг, пов'язаних із даними про дітей.

Теги: #шлюб #дія

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