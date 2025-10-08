Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Кабінет міністрів України з 2026 року запроваджує послугу розірвання шлюбу онлайн через "Дію" для подружжя, що не має дітей, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в "Дії" у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив сьогодні Кабінет міністрів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, раніше процедура вимагала кількох відвідувань Державного реєстратора актів цивільного стану (ДРАЦС) і паперових документів.

"Тепер цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок. Після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку", - розповіла прем'єр.

В свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в телеграм-каналі повідомив, що постанова уряду передбачає, що розлучитися онлайн зможуть: подружжя, що спільно вирішили розірвати шлюб; не мають спільних дітей; є громадянами України.

За його словами, послуга буде платною, як і стандартна реєстрація у Відділах державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Як повідомлялося, в травні 2024 року у мобільному застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюбі його реєстрацію. Пізніше послуга була запущена повноцінно.

У вересня 2025 року в Міністерстві юстиції повідомили, що понад 14 тис. пар одружилися по відеозв’язку за рік існування послуги "Шлюб онлайн" у "Дії".