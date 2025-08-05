"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

Послуги замовлення повторного свідоцтва та витягів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) знову доступні на порталі "Дія", повідомляється в Телеграм-каналі застосунку у вівторок.

"Тепер повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС можна замовити знову на порталі "Дія". Так зробило понад 123 тис. українців, які скористалися послугами", – зазначили в "Дії".

Згідно із повідомленням, повторна видача доступна для свідоцтв про народження, шлюб, зміну імені, розірвання шлюбу, а також свідоцтва про смерть.

До того ж громадянин може оформити онлайн витяг про народження, шлюб, зміну імені, розірвання шлюбу та витяг про смерть.

В "Дії" уточнили, що для замовлення документу необхідно увійти в кабінет громадянина, у каталозі послуг обрати "Довідки та витяги", натиснути "Подати заяву", заповнити заяву про повторну видачу свідоцтва/витягу й далі обрати спосіб доставки "Укрпоштою" -кур’єром чи у відділення та оплатити послугу і підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.

Зазначається, що на розгляд заяви потрібно три робочі дні, а сповіщення про готовність документу надсилається електронною поштою.