Інтерфакс-Україна
Телеком
12:17 05.08.2025

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

1 хв читати
"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

Послуги замовлення повторного свідоцтва та витягів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) знову доступні на порталі "Дія", повідомляється в Телеграм-каналі застосунку у вівторок.

"Тепер повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС можна замовити знову на порталі "Дія". Так зробило понад 123 тис. українців, які скористалися послугами", – зазначили в "Дії".

Згідно із повідомленням, повторна видача доступна для свідоцтв про народження, шлюб, зміну імені, розірвання шлюбу, а також свідоцтва про смерть.

До того ж громадянин може оформити онлайн витяг про народження, шлюб, зміну імені, розірвання шлюбу та витяг про смерть.

В "Дії" уточнили, що для замовлення документу необхідно увійти в кабінет громадянина, у каталозі послуг обрати "Довідки та витяги", натиснути "Подати заяву", заповнити заяву про повторну видачу свідоцтва/витягу й далі обрати спосіб доставки "Укрпоштою" -кур’єром чи у відділення та оплатити послугу і підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.

Зазначається, що на розгляд заяви потрібно три робочі дні, а сповіщення про готовність документу надсилається електронною поштою.

Теги: #шлюб #витяг #дія #свідоцтво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 04.08.2025
Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

10:07 03.08.2025
Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

09:48 03.08.2025
У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

12:28 01.08.2025
Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

23:24 31.07.2025
"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

19:16 29.07.2025
Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

09:26 18.07.2025
Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

18:44 08.07.2025
Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

15:59 07.07.2025
Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

15:49 07.07.2025
Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії"

Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії"

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

"Нова пошта" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 2,6%

"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

"Укртелеком" в І півріччі збільшив дохід на 7,4% й зменшив EBITDA на 12,9%

Diia.City United закликає допрацювати деякі положення ініціативи Defence City до 2-го читання

Microsoft виявила масштабну шпигунську кібератаку російської групи Secret Blizzard на іноземні посольства в Москві

КАІ та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні – Федоров

lifecell підключив 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі "Датагруп"

Федоров обговорив з британськими дипломатами цифрові реформи та ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА