10:19 17.12.2025

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

Комісія з державного визнання документів про вищу духовну освіту при Міністерстві освіти і науки в 2025 році видала 345 свідоцтв про державне визнання.

"Учасники засідання заслухали повідомлення про діяльність Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту, яке представила заступниця голови Комісії Тетяна Олександрівна Котлярова. Так, за 2025 рік було видано 345 свідоцтв про державне визнання", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міносвіти.

Зазначається, що загалом з 2022 до 2025 року було позитивно розглянуто 2476 справ.

Крім того, за повідомленням голови Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання у 2025 році було видано 9 свідоцтв про державне визнання документів доктора філософії та 1 – професора.

Теги: #міносвіти #духовна_освіта #громадська_рада #свідоцтво

