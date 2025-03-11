Рада підтримала впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців - нардеп

Верховна Рада підтримала впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада прийняла №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад", - написав Железняк у Телеграм.

За його словами, за закон про внесення змін до закону про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад проголосували в цілому 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Він розповів, що під час обговорення законопроєкту "пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ (Державна аудиторська служба України - ІФ-У) і злетіли правки щодо підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки".

"Так само не пройшла правка про зарплати апарату Верховної Ради України (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам апарату ВРУ)", - відзначив Железняк.

Відповідно до плану України в рамках ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility прийняття цього законопроекту було передбачено у першому кварталі 2025 року.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") заявляє, що жодних бюджетних змін та збільшення видатків на зарплати чиновників цей законопроект не передбачає.

"В мережі поширюють інформацію, що ухвалений законопроект №8222 начебто підвищує зарплати чиновникам на 70% і більше. ЦЕ ФЕЙК! Законопроект винятково робить оплату праці більш прозорою та, навпаки, обмежує всілякі надбавки та премії", - додав він у Facebook.

В свою чергу, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що ключові новели законопроекту включають запровадження єдиної системи оплати праці для державних службовців на основі грейдів, де посадові оклади будуть прогнозованими, розмежування заробітної плати на сталу частину (не менше 70%) і варіативну (не більше 30%), а також обмеження стимулюючих виплат.

"Закон спрямовано на підвищення професійності державної служби, запобігання зловживанням з преміями та надбавками, а також приведення системи оплати праці у відповідність до європейських стандартів. Його ухвалення є частиною реформ, передбачених Планом у межах фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility", - додав міністр у Facebook.