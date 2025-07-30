Голова освітнього комітету Ради Бабак: оплату праці педагогів потрібно підвищувати

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що Комітет працюємо над новою архітектурою оплати праці для педагогів.

"Моя позиція по цьому питанню вже багато років залишається незмінною: оплату праці педагогів потрібно підвищувати. Будь-яка реформа неможлива без тих, хто її реалізує. У даному випадку, маю на увазі, вчителів та викладачів. Адже кожен вчитель і викладач є її провідником. Людям потрібна мотивація і справедлива оплата їхньої нелегкої (тут хочу особливо наголосити) праці. Як можна вимагати якість, не створюючи належних умов. Найпростіших – реалістичних (до умов сьогодення) заробітних плат", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він додав, що щороку подає від комітету правки до державного бюджету щодо підвищення зарплат освітянам.

"Також, у комітеті працюємо над новою архітектурою оплати праці для педагогів. Нюансів багато, але, бажання (особисто у мене) реалізувати ці зміни – ще більше", - розповів він.

Як повідомлялося, 28 липня перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

27 травня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").