Інтерфакс-Україна
Події
13:22 12.07.2025

Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

3 хв читати
Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що інтерес до української освіти не зменшується, а навпаки кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною, навіть у воєнних умовах.

"Цьогорічний НМТ, як і кожен попередній, опинився у центрі гучних заяв, емоційних висновків та публічних міфів. Одні писали, що "навіть носії мови не можуть скласти тест з англійської", інші пророкували провал прифронтових регіонів і масовий відтік випускників за кордон", - написав Бабак в телеграм-каналі, де наводить аргументи на спростування цих так званих міфів.

Зокрема, він зазначив, що частка дітей, які набрали на НМТ з англійської більше 150 балів, становить від 36% у Миколаївській області до 56% за кордоном, а загалом по Україні – 44,6% (47 776 вступників).

Він додав, що середній час складання НМТ з англійської становив 39 хвилин; кількість дітей, які набрали 200 балів становить 765 дітей (0,6%); а частка тих, хто не склав тест лише 2,3%.

Щодо "міфу", що інтерес до навчання в Україні зменшується, і діти прагнуть вступати за кордон, Бабак навів статистику, що в 2024 році тих, хто брав участь в основній сесії НМТ було 283 370, а в 2025 році - 284 343 участників, а той час коли в 2024 році кількість учнів, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти становила 230 612 учнів, а в 2025 році - 236 500 учнів.

"Цифри свідчать, що кількість учасників НМТ стабільно перевищує кількість цьогорічних випускників, тобто тест складають не лише учні, які закінчили 11 клас у поточному році. Також, бачимо, що інтерес до української освіти не зменшується. Навпаки, кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах, адже НМТ – це цілеспрямований крок для вступу саме до українських ЗВО. Його не складають ті, хто планує навчання виключно за кордоном", - написав голова комітету.

Щодо тато, що начебто в прифронтові регіони НМТ складають гірше за "безпечні" регіони, Бабак зазначив, що, до прикладу: Запорізька область показала кращі результати з математики, ніж Закарпатська чи Полтавська; Харківська, Чернігівська, Сумська області випередили кілька тилових регіонів – Івано-Франківську, Житомирську, Чернівецьку, Кіровоградську; Дніпропетровська і Миколаївська області за показниками стабільно тримаються у середньому по країні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років. 

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.

Теги: #бабак_сергій #вступ #виші #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 11.07.2025
Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

01:08 10.07.2025
Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році

Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році

12:43 09.07.2025
В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

10:36 04.07.2025
ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

20:23 03.07.2025
Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

16:38 01.07.2025
В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

11:43 01.07.2025
Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

13:58 25.06.2025
Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

20:20 20.06.2025
Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

13:22 17.06.2025
У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

ОСТАННЄ

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

Сибіга після зустрічі з заступницею генсека НАТО: Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити війну

У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ

Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА