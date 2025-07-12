Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що інтерес до української освіти не зменшується, а навпаки кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною, навіть у воєнних умовах.

"Цьогорічний НМТ, як і кожен попередній, опинився у центрі гучних заяв, емоційних висновків та публічних міфів. Одні писали, що "навіть носії мови не можуть скласти тест з англійської", інші пророкували провал прифронтових регіонів і масовий відтік випускників за кордон", - написав Бабак в телеграм-каналі, де наводить аргументи на спростування цих так званих міфів.

Зокрема, він зазначив, що частка дітей, які набрали на НМТ з англійської більше 150 балів, становить від 36% у Миколаївській області до 56% за кордоном, а загалом по Україні – 44,6% (47 776 вступників).

Він додав, що середній час складання НМТ з англійської становив 39 хвилин; кількість дітей, які набрали 200 балів становить 765 дітей (0,6%); а частка тих, хто не склав тест лише 2,3%.

Щодо "міфу", що інтерес до навчання в Україні зменшується, і діти прагнуть вступати за кордон, Бабак навів статистику, що в 2024 році тих, хто брав участь в основній сесії НМТ було 283 370, а в 2025 році - 284 343 участників, а той час коли в 2024 році кількість учнів, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти становила 230 612 учнів, а в 2025 році - 236 500 учнів.

"Цифри свідчать, що кількість учасників НМТ стабільно перевищує кількість цьогорічних випускників, тобто тест складають не лише учні, які закінчили 11 клас у поточному році. Також, бачимо, що інтерес до української освіти не зменшується. Навпаки, кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах, адже НМТ – це цілеспрямований крок для вступу саме до українських ЗВО. Його не складають ті, хто планує навчання виключно за кордоном", - написав голова комітету.

Щодо тато, що начебто в прифронтові регіони НМТ складають гірше за "безпечні" регіони, Бабак зазначив, що, до прикладу: Запорізька область показала кращі результати з математики, ніж Закарпатська чи Полтавська; Харківська, Чернігівська, Сумська області випередили кілька тилових регіонів – Івано-Франківську, Житомирську, Чернівецьку, Кіровоградську; Дніпропетровська і Миколаївська області за показниками стабільно тримаються у середньому по країні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.