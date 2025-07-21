Інтерфакс-Україна
Події
17:28 21.07.2025

Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

2 хв читати
Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Министерство розвитку громад та територій опублікувало наказ №984 від 11 червня про затвердження Технічних вимог до автоматизованих систем обліку оплати проїзду (АСООП), що мають забезпечувати інтероперабельність засобів реєстрації електронних квитків, які надають право на одержання транспортних послуг пільговим категоріям громадян.

Цей наказ набирає чинності з 31 травня 2026 року. Зазначається, що АСООП, які були запроваджені раніше, підлягають приведенню у відповідність до затверджених техвимог упродовж п’яти років з дня набрання чинності наказу.

Технічні вимоги встановлюють основні технічні характеристики до обладнання та програмного забезпечення АСООП, що мають забезпечувати інтероперабельність засобів реєстрації електронних квитків, які надають право на одержання транспортних послуг пільговим категоріям громадян. Носієм електронного квитка, відповідно до цих техвимог, може бути платіжна картка, QR-код, який надає можливість разового проїзду, транспортна картка – смарт-картка, що виконує функцію токена для системи АСООП.

АСООП, згідно з вимогами, має забезпечити збір та зберігання даних про всі валідації та транзакції пасажирів у розрізі пільгових категорій та видів транспорту, інформацію про перевірки квитків контролерами, збої в роботі системи, факти несанкціонованого доступу не менше ніж за 5 років, а також забезпечити резервне копіювання, архівування та аварійне відновлення інформації для функціонування АСООП.

Бортові системи повинні бути оснащені енергонезалежною пам'яттю для збереження переліку дій (не менше 5000 записів), журналу транзакцій (не менше 10 000 записів) та всіх дій не менше принаймні 3 діб.

Інтерфейси взаємодії АСООП повинні мати здатність використовувати українську та англійську мови.

Теги: #наказ #оплата #мінрозвитку #проїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 21.07.2025
Міносвіти скасувало норму щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів

Міносвіти скасувало норму щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів

15:20 09.07.2025
Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

10:47 07.07.2025
Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

11:51 30.06.2025
ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились виконати бойовий наказ командирів

ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились виконати бойовий наказ командирів

17:55 25.06.2025
В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

16:57 23.06.2025
Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

11:40 20.06.2025
УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

17:36 18.06.2025
Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

14:50 16.06.2025
Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

15:18 04.06.2025
Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

ВАЖЛИВЕ

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

ОСТАННЄ

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Сирський на "Рамштайні": нам досі критично не вистачає систем ППО, ракет, далекобійної зброї та артилерійських снарядів

Багами відмовили РФ в роботі тіньового танкерного флоту під їх прапором – Єрмак

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА