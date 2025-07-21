Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Министерство розвитку громад та територій опублікувало наказ №984 від 11 червня про затвердження Технічних вимог до автоматизованих систем обліку оплати проїзду (АСООП), що мають забезпечувати інтероперабельність засобів реєстрації електронних квитків, які надають право на одержання транспортних послуг пільговим категоріям громадян.

Цей наказ набирає чинності з 31 травня 2026 року. Зазначається, що АСООП, які були запроваджені раніше, підлягають приведенню у відповідність до затверджених техвимог упродовж п’яти років з дня набрання чинності наказу.

Технічні вимоги встановлюють основні технічні характеристики до обладнання та програмного забезпечення АСООП, що мають забезпечувати інтероперабельність засобів реєстрації електронних квитків, які надають право на одержання транспортних послуг пільговим категоріям громадян. Носієм електронного квитка, відповідно до цих техвимог, може бути платіжна картка, QR-код, який надає можливість разового проїзду, транспортна картка – смарт-картка, що виконує функцію токена для системи АСООП.

АСООП, згідно з вимогами, має забезпечити збір та зберігання даних про всі валідації та транзакції пасажирів у розрізі пільгових категорій та видів транспорту, інформацію про перевірки квитків контролерами, збої в роботі системи, факти несанкціонованого доступу не менше ніж за 5 років, а також забезпечити резервне копіювання, архівування та аварійне відновлення інформації для функціонування АСООП.

Бортові системи повинні бути оснащені енергонезалежною пам'яттю для збереження переліку дій (не менше 5000 записів), журналу транзакцій (не менше 10 000 записів) та всіх дій не менше принаймні 3 діб.

Інтерфейси взаємодії АСООП повинні мати здатність використовувати українську та англійську мови.