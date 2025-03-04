Кількість держслужбовців за 3 роки війни скоротилася майже на 30% - Шмигаль

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за три роки повномасштабної війни кількість державних службовців скоротилася майже на 30%.

"Ми постійно шукаємо де може бути елемент оптимізації чи економії щоби все таки цей бюджет ефективніше використовувати для допомоги людям. Постійно йде оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади, міністерств. За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30%", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок в Києві.

Прем‘єр підкреслив, що скорочення держслужбовців є важливим елементом економії держбюджету за три роки повномасштабної війни.