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07:37 07.11.2022

Мінсоцполітики та "Юнісеф" планують запустити програму комплексної підтримки соцпрацівників

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Мінсоцполітики та "Юнісеф" планують запустити програму комплексної підтримки соцпрацівників

Міністерство соціальної політики спільно з організацією "ЮНІСЕФ" планують запустити програму комплексної підтримки соціальних працівників, які продовжують надавати послуги сім'ям з дітьми в умовах війни з РФ, повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

"Робота соціальних працівників в умовах війни набуває особливої актуальності. Разом із тим, надзвичайно сильно зростає навантаження на них. Тому є потреба допомогти їм додатковими знаннями, надати навички психологічної допомоги, забезпечити цифровими інструментами для полегшення роботи. Всі ці заходи є пріоритетами для нас та наших міжнародних партнерів. Ми вдячні ЮНІСЕФ за підтримку процесів розвитку соціальних послуг в Україні", - цитує пресслужба слова міністра соціальної політики України Оксани Жолнович.

Як зазначає представник "ЮНІСЕФ" в Україні Мурат Шахін, соціальні працівники продовжують надавати послуги українським дітям та родинам, які постраждали від війни. Тому пріоритетом є зробити усе можливе, аби соціальні працівники мали доступ до сервісів, які допомагають їм виконувати свою роботу краще, а отже забезпечувати кращу підтримку для дітей та сімей, з якими вони працюють.

Зокрема, йдеться про розширення електронної системи кейс-менеджменту, яка дозволить спростити документування та впровадити цифрові соціальні послуги. Наголошується, що "ЮНІСЕФ" допомагає забезпечити соціальних працівників технічним обладнанням для цифровізації роботи.

У Мінсоцполітики зазначили, що "ЮНІСЕФ" закупив 5000 планшетів, покликаних полегшити роботу фахівців із соціальної роботи та спеціалістів служб у справах дітей. Зазначається, що вже розпочалася доставка планшетів до регіонів.

Також від початку повномасштабної війни "ЮНІСЕФ" забезпечив 1000 спеціалістів ноутбуками.

 

 

 

Теги: #мінсоцполітики #юнісеф #соцпрацівники

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