У Раді пропонують прискорити збільшення посадових окладів молодим учителям

Народні депутати пропонують прискорити набуття чинності норм закону про збільшення посадових окладів молодим учителям.

Відповідний законопроект №6512 зареєстрований у Верховній Раді у середу. Авторами законопроекту є народні депутати з міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

"Законопроект №6512 передбачає перенесення з 2023 року на квітень 2022 року набуття чинності положень, які мають забезпечити посадові оклади молодим учителям у розмірі трьох мінімальних зарплат", - повідомив лідер об'єднання, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков у Facebook у четвер.

Він також повідомив, що народні депутати з його міжфракційного об'єднання зареєстрували у Верховній Раді законопроект №6506-2 щодо внесення змін до закону "Про Національну поліцію" для забезпечення гідних умов оплати роботи поліцейських.

За його словами, автори законопроекту пропонують збільшити зарплати поліцейським у середньому на 50-100%.

"Законопроект також усуває величезну диспропорцію між окладами найвищих посадовців та рядових поліцейських. Окрім цього, наша ідея чітко врегульовує мінімальні соціальні гарантії для рядового складу поліції, прописує умови отримання доплати за науковий ступінь", - написав Разумков.

Згідно з даними сайту парламенту, наразі у Верховній Раді зареєстровано чотири законопроекти, які пропонують збільшити зарплату поліцейським.