Інтерфакс-Україна
Економіка
13:06 19.05.2025

Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

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Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

Мережа АЗК ОККО з початку повномасштабної війни втратила приблизно $120 млн від руйнування своїх об’єктів внаслідок атак РФ, повідомив СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

"З початком цієї війни ми більше втратили об'єктів не від окупації (як у 2014 році – ЕР), а від руйнування внаслідок атак. Тобто ми втратили дуже багато нафтобаз, а з нафтобазами ми втратили дуже багато товару. І якщо сплюсувати наші загальні втрати з 2022 року, то станом на сьогодні це приблизно, я думаю, $120 млн", –  сказав Даниляк у YouTube-проєкті компанії DІАЛОГИ.

Він уточнив, що основні засоби – це приблизно 40% втрат, товар – 60%.

Даниляк пояснив, що руйнування невеликої нафтобази та вигорання продукту обходиться щонайменше в $10 млн.

"Наш товар дорогий, і влучання в нафтобазу, в якій, припустімо, 4 тис. тонн нафтопродукту, це вже $10 млн немає. Грубо кажучи, нафтобаза $5 млн коштує і нафтопродукт $4-5 млн. Це дуже така середня, можна сказати, навіть мала нафтобаза", – зазначив СЕО ОККО.

Він додав, що враховуючи ризики влучань, мережі АЗК "стараються працювати на дуже мінімальних залишках пального", хоча це не оптимально з точки зору логістики і призводить до здорожчання товару, але виправдовує себе у випадку атак.

За його словами, під час окупації РФ українських територій у 2014 році ОККО втратила приблизно 25 об'єктів у Донецькій і Луганській областях та до 20 об'єктів у Криму.

Теги: #війна #окко #втрати

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