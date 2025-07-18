Інтерфакс-Україна
Економіка
16:36 18.07.2025

АМКУ дозволив засновнику ОККО купити ТОВ "Кайрос-Холдінг"

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АМКУ дозволив засновнику ОККО купити ТОВ "Кайрос-Холдінг"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Vi.An Holding Limited" (Ві.Ан Холдінг Лімітед) (м. Лімасол, Кіпр) Віталія Антонова на набуття контролю над ТОВ "Кайрос-Холдінг", повідомила пресслужба АМКУ.

"Рішення про придбання - логічне продовження нашої стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку. Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк вищезгаданої компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України", - прокоментували рішення АМКУ в департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Компанія також нагадала, що завершує будівництво елеватора на 60 тис. тонн зберігання, в процесі будівництва - біоетанольний завод, який має розпочати виробництво у другій половині 2026 року. Потужності розраховані на виробництво 85 тис. тонн біоетанолу на рік, – як для внутрішньоукраїнських потреб, так і для продажу на зовнішні ринки.

Крім того, важливою складовою аграрного портфеля в OККО назвали партнерство з "Гадз- Агро" (Тернопільська обл.), разом із якою компанія розвиває агровиробництво.

ТОВ "Кайрос-Холдинг" заснована 2024 року у Львові. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, організації будівництва будівель, посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту, оптовій торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом тощо.

Згідно даних сервісу Opendatabot, підприємство у 2024 року отримало доходу 1,543 млн грн, чистого збитку 1,136 млн грн, має боргові зобов`язання на 857,395 млн грн, активи оцінюються в 856,31 млн грн. Статутний фонд – 50 тис. грн. На підприємстві працює 1 співробітник. Бенефіціарами є бізнесмени Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які володіють низкою хлібо-булочних заводів у Львові та Вінниці, ресторанами, будівельними компаніями тощо.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Теги: #амку #окко

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