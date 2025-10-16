ОККО планує запустити свою першу ВЕС Іваничі 147 МВт в кінці 2025 - I кв. 2026 рр. – СЕО

Група компаній ОККО, в яку входить оператор однойменної мережі АЗК "Концерн "Галнафтогаз", планує здати в експлуатацію свою першу ВЕС Іваничі 147 МВт у Волинській області до кінця 2025-першому кварталі 2026рр., повідомив СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

"Сподіваюся, до кінця цього року, а можливо перейде на перший квартал наступного, здамо в експлуатацію вітрокомплекс на 147 МВт, який ми будуємо спільно з ЄБРР, МФК і ЧБТР", – сказав Даниляк під час Київського міжнародного економічного форуму в Києві у четвер.

За його словами, Група вже "стартувала" з новим вітроенергетичним проєктом по сусідству з першим – ВЕС Затуринці 192 МВт.

Крім того, Даниляк зазначив, що ОККО закінчила будувати першу чергу свого біоетанольного заводу і "хорошими темпами" будує готельний комплекс GORO Mountain Resort.

"Ми збудували силосну частину і зробили будівельні роботи по самому приміщенню великого біоетанольного заводу, і плануємо здавати його в роботу наступного року. Наш готель вже рік як будується, дуже хороші темпи. Сподіваюся, найближчими роками поставимо жирну туристичну відмітку на карті не тільки України, а й Європи", – поділився планами глава ОККО.

Він зазначив, що робити великі інвестиції Групу спонукають нові можливості, які відкрилися останнім часом.

"З одного боку, війна – це велика біда, яка оголила низку проблем в різних галузях, зокрема в енергетиці. Виявилося, що величезні об’єкти радянської енергетики виявилися вразливими. Тому уряд і Міненерго дали вектор розвитку в децентралізацію генерації Це дуже правильно. Ми ж на той момент мали паливний ринок, який скорочується, і вирішили працювати в дотичних до нас галузях", – пояснив Даниляк.

Запорукою успішності ОККО та активної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями він назвав, зокрема, прозорість діяльності компанії, чітке виконання своїх зобов’язань та професійну мотивовану команду.

Як повідомлялося, за наступні п’ять років ОККО планує мати орієнтовно 600 МВт потужності у вітроенергетиці, 200 МВт – сонячній енергетиці та 150 МВт – в установках зберігання енергії (УЗЕ),

Зокрема, Група ОККО будує ВЕС Іваничі 147 МВт у Волинській області загальною вартістю EUR225 млн (без ПДВ) та шукає фінансування для свого другого вітроенергетичного проекту у цій області – ВЕС Затуринці 192 МВт, який оцінюється в EUR250 млн (без ПДВ).

Група також виграла п’ятирічний спецаукціон НЕК "Укренерго" з надання послуг балансування енергосистеми, на якому заявила установку зберігання енергії (УЗЕ) 20 МВт. Про введення в експлуатацію УЗЕ заявлялося у квітні.

Крім того, група планує відкрити новий елеватор на 60 тис. тонн до осені 2025 року та біоетанольний завод улітку 2026 року. Важливою складовою аграрного портфеля OККО є партнерство з підприємством "Гадз-агро" в Тернопільській області, до капіталу якого компанія увійшла в 2023 році. Підприємство обробляє 26 тис. га землі, має близько 10 тис. голів великої рогатої худоби, з яких 5 тис – дійні корови. Також це одне з найбільших садівницьких господарств України, проте частину бізнесу, пов’язану із садівництвом, OKKO вирішила не інтегрувати.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує майже 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.