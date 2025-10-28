Російські дрони пошкодили три вітрогенератори Краматорської ВЕС - глава УВЕА

Російські агресори за останні кілька днів пошкодили три вітрогенератори Краматорської ВЕС потужністю по 4,5 МВт, повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Це не випадковість. Це методичне, холоднокровне знищення. Втретє лише за один тиждень російські окупанти б'ють по цій вітровій станції, перетворюючи ударні БпЛА на знаряддя боротьби з цивілізацією. Під час попередніх атак 22 та 24 жовтня вже були пошкоджені та знищені дві вітротурбіни поблизу Краматорська. 25 жовтня вони завдали удару по третьому генератору", - написав Конеченков у своєму Facebook у вівторок.

Він акцентував, що особливого цинізму цій атаці додає той факт, що всі ці турбіни були вироблені саме у Краматорську на підприємстві ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі". "Цей завод – єдиний в Україні виробник вітротурбін мультимегаватного класу – був вимушено релокований на захід країни з початком повномасштабного вторгнення. Його перемістили, аби врятувати унікальні виробничі потужності від того самого руйнування, яке тепер Росія завдає його продукції", - зазначив глава УВЕА.

За його словами, атакуючи об'єкти відновлюваної енергетики, росіяни не просто руйнують інфраструктуру - вони намагаються знищити саму ідею сталого розвитку та інтеграції України у сучасний європейський простір.