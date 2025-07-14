Інтерфакс-Україна
Події
16:13 14.07.2025

Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові

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Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові
Фото: https://www.facebook.com/

Офіс IT-компанії N-iX у Львові пошкоджено під час масованої дронової атаки РФ на місто в ніч на 12 липня, повідомили у фонді "Повернись живим".

"Через російську атаку на Львів зазнав руйнувань офіс наших друзів — IT-компанії N-iX. На щастя, люди не постраждали. Команда N-iX понад три роки донатить на операційні витрати "Повернись живим", щоб ми продовжували працювати, та організовує події для підсилення армії. Давайте підтримаємо наших друзів", - написано на сторінці фонду у Facebook.

Теги: #пошкодження #львів #повернись_живим #обстріл

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