Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

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Оподаткування доходів з цифрових платформ (OLX, Prom, ROZETKA та ін.) може стати реальним завдяки законопроєкту Міністерства фінансів України щодо стягнення податків з користувачів, ним передбачена щорічна передача даних про продавців, що здійснили хоча б одну операцію протягом року, до Державної податкової служби (ДПС), повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

"Також цим законопроєктом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами та мають утримувати з отриманих (продавцями – фізособами) доходів ПДФО та військовий збір. Більш детально про законопроєкт згодом, коли його зареєструють у ВРУ", - написала ексголова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики у Фейсбуці в четвер.

Южаніна наголосила, що насправді Мінфіном дуже вибірково імплементуються положення документів ЄС та ОЕСР. Наприклад, орган проігнорував передбачені Директивою Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 (Директива DAC7) пороги операцій у разі досягнення яких дані продавця передаються до ДПС.

Вона зазначила, що в країнах ЄС такі пороги діють, і до податкової передаються дані виключно по тих продавцях, дохід від продажу товарів яких перевищив EUR2 тис. або було здійснено 30 та більше продажів в рік.

"У нас же, на думку Мінфіну, має передаватись інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи з 1 гривні. І саме ця позиція Мінфіну була озвучена на робочій групі по обговоренню цього проєкту закону, на ній же прозвучали і інші речі (про які навіть не хочу писати). Мало проблем у людей, так ще додасться", - додала Южаніна.

В свою чергу, 8 квітня ДПС повідомила, що не накладатиме штрафи за продаж індивідуального майна (особистих речей), що здійснюється громадянами на інтернет-майданчиках, оскільки це не розцінюється як підстава для фінансової або адмінвідповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства, проте систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності.

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", - наголосили в органі.