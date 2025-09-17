Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Кабінет міністрів України схвалив проект конвенції між урядами України та Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, конвенцією з метою усунення подвійного оподаткування встановлено правила розподілу між Україною і Австралією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї договірної держави з джерел у іншій договірній державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.

Крім того, у конвенції визначено методи усунення договірними державами подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Австралії та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням конвенції.