Кабмін оновив перелік звільнених від оподаткування товарів і послуг

Кабінет міністрів України розширив можливості для надання благодійної допомоги, оновивши перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування, https://www.msp.gov.ua/news/24448.htmlhttps://www.msp.gov.ua/news/24448.html

"Відповідні зміни підготувало Мінсоцполітики за участі волонтерів — вони насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що нова редакція постанови уряду "Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб" дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

"Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини", - наголосили у відомстві.

В Мінсоцполітики повідомили, що оновлена постанова також передбачає нову позицію "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки".

"Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)", - додали в міністерстві.