Інтерфакс-Україна
Економіка
16:55 03.11.2025

Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

2 хв читати
Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, який конфліктує з Нацбанком України через небажання останнього дозволити "Укрпошті" мати власний банк, скептично оцінив пропозицію НБУ щодо оподаткування посилок до EUR150 з метою скоротити імпорт некритичних товарів і зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни.

"Нам дуже пощастило, що в нас такий регулятор, який розбирається не лише в банках, а й у посилках теж. Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту", – написав Смілянський у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, ця ідея могла б спрацювати, якби в Україні вироблялися у достатній кількості товари, які наразі імпортуються, і українські виробники програвали конкуренцію лише через 20% НДС.

"Якщо б в Україні виробляли комп’ютерні мишки, і вони програвали б за ціною китайським на 10%, то після введення мита у 20% усі почали б купувати українські", - пояснив свою думку голова "Укрпошти".

Смілянський вважає, що ця ініціатива виникла передусім від великих роздрібних мереж, щоб споживачі купували в них, а не в AliExpress, хоча вартість логістики для великих ритейлерів нижче.

"Я готовий підтримати такий ПДВ, але лише за однієї умови: ми маємо перекрити сірий імпорт через ФОПів. Тоді я — двома руками "за", – зазначив гендиректор "Укрпошти" та наголосив, що такі ініціативи щодо заборони ввезення імпорту через ФОПів, які не платять ПДВ, відсутні.

"А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%", – підсумував Смілянський.

Він також порадив Нацбанку більше уваги приділяти роботі банків в прифронтових містах, аніж питанню оподаткування посилок, бо у Дружківці закрилось останнє відділення банку, тоді як відділення "Укрпошти" продовжує працювати.

Як повідомлялось, в інтерв’ю агентству" Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує зменшення порогу, з якого починається оподаткування посилок з-за кордону, з нинішнього рівня у EUR150, але наразі констатує відсутність у Верховній Раді потенціалу для прийняття такого рішення та закликає зацікавлений у ньому бізнес займати більш активну позицію. Пропонувалося знизити поріг оподаткування до EUR45 – рівня, який встановлений у ЄС.

Теги: #оподаткування #смілянський #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

20:09 30.10.2025
Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

19:26 30.10.2025
Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

16:27 27.10.2025
"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

12:44 24.10.2025
Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

16:48 22.10.2025
Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

20:35 15.10.2025
Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

20:38 01.10.2025
Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

17:27 23.09.2025
Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

20:00 17.09.2025
Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

ВАЖЛИВЕ

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

ОСТАННЄ

IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК

Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК

Видано сім кредитів "єОселя" з компенсацією ВПО на первинному ринку

Підвищення вантажних тарифів може остаточно зупинити відновлення виробництва на Інгулецькому ГЗК - компанія

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо держпідтримки агросектору

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА