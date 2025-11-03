Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, який конфліктує з Нацбанком України через небажання останнього дозволити "Укрпошті" мати власний банк, скептично оцінив пропозицію НБУ щодо оподаткування посилок до EUR150 з метою скоротити імпорт некритичних товарів і зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни.

"Нам дуже пощастило, що в нас такий регулятор, який розбирається не лише в банках, а й у посилках теж. Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту", – написав Смілянський у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, ця ідея могла б спрацювати, якби в Україні вироблялися у достатній кількості товари, які наразі імпортуються, і українські виробники програвали конкуренцію лише через 20% НДС.

"Якщо б в Україні виробляли комп’ютерні мишки, і вони програвали б за ціною китайським на 10%, то після введення мита у 20% усі почали б купувати українські", - пояснив свою думку голова "Укрпошти".

Смілянський вважає, що ця ініціатива виникла передусім від великих роздрібних мереж, щоб споживачі купували в них, а не в AliExpress, хоча вартість логістики для великих ритейлерів нижче.

"Я готовий підтримати такий ПДВ, але лише за однієї умови: ми маємо перекрити сірий імпорт через ФОПів. Тоді я — двома руками "за", – зазначив гендиректор "Укрпошти" та наголосив, що такі ініціативи щодо заборони ввезення імпорту через ФОПів, які не платять ПДВ, відсутні.

"А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%", – підсумував Смілянський.

Він також порадив Нацбанку більше уваги приділяти роботі банків в прифронтових містах, аніж питанню оподаткування посилок, бо у Дружківці закрилось останнє відділення банку, тоді як відділення "Укрпошти" продовжує працювати.

Як повідомлялось, в інтерв’ю агентству" Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує зменшення порогу, з якого починається оподаткування посилок з-за кордону, з нинішнього рівня у EUR150, але наразі констатує відсутність у Верховній Раді потенціалу для прийняття такого рішення та закликає зацікавлений у ньому бізнес займати більш активну позицію. Пропонувалося знизити поріг оподаткування до EUR45 – рівня, який встановлений у ЄС.